У деклараціях чиновників виявили недостовірні дані на 9 млрд

Такі результати були виявлені у ході перевірок декларацій у 2017-2018 роках

По результатам полных проверок деклараций Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что должностные лица в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Проверки были проведены в 2017-2018 годах.

"По результатам полных проверок деклараций, проведенных уполномоченными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, установлено, что должностные лица в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд грн", - сказано в сообщении.

Фото: инфографика Так, в течение 2017-2018 годов в сфере финансового контроля составлены 273 обоснованные выводы, из них 99 - по декларированию недостоверных сведений, 5 - по незаконному обогащению, 169 - по умышленному непредоставлению деклараций.

В агентстве отмечают, что в 2018 году были направлены обоснованные выводы: в НАБУ - 40, в Национальную полицию - 178 и в органы прокуратуры - 36.

"Также составлено и направлено в суд 356 протоколов об административных правонарушениях: 22 - декларирование недостоверных сведений, 179 - несвоевременность подачи декларации, 155 - нарушение порядка уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сказано в сообщении.

Напомним, во вторник, 12 февраля, Национальное агентство по предотвращению коррупции начало бесплатный обучающий онлайн-курс "Декларируй добросовестно!".

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.