НАЗК: 30 чиновників проігнорували попередження і не подали декларації

Фото: НАПК (РБК-Україна)

Відомство рекомендувало подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання попередження

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки умисного неподання декларацій 30-ю посадовими особам Національної поліції, Національного банку, Міністерства юстиції та інших держорганів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

У НАЗК повідомляють, що висновки щодо цього Національне агентство направило в територіальні органи Нацполіції і прокуратури для розслідування.

Як наголошується, відомство рекомендувало подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, чиновники не подали декларації.

"Серед осіб, які не виконали вимог закону, 8 депутатів місцевих рад, 13 посадових осіб органів Нацполіції, а також посадові особи Нацбанку, прокуратури, Мін'юсту та інших державних органів. Більшість порушень стосуються неподання декларації особи, яка припинила діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за результатами повних перевірок декларацій НАЗК встановило, що посадові особи у своїх деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень.

Зазначимо, НАЗК почало повну перевірку 500 декларацій топ-чиновників за результатами логічного та арифметичного контролю.