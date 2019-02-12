НАЗК тепер буде навчати заповнювати декларації

Агентство пропонує пройти суб'єктам декларування безкоштовний онлайн-курс

Во вторник, 12 февраля, Национальное агентство по предотвращению коррупции начало бесплатный обучающий онлайн-курс "Декларируй добросовестно!". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что курс создан при поддержке программы развития ООН в Украине.

"Сегодня Национальное агентство по предотвращению коррупции начало бесплатный обучающий онлайн-курс "Декларируй добросовестно!". Курс создан при поддержке Программы развития ООН в Украине и совместно с общественным проектом массовых открытых онлайн-курсов "Prometheus", - говорится в сообщении.

Так, в агентстве призвали присоединиться к онлайн-курсу, если у субъектов декларирования возникали сложности при заполнении и подаче электронной декларации или в случае заполнения электронной декларации впервые.

"Зарегистрированные слушатели получат пошаговую инструкцию по заполнению декларации и практические советы, которые сделают процесс декларирования проще, а также смогут задать вопрос на форуме и получить ответы от автора курса. Участники получат практические навыки для отображения объектов декларирования в декларации. Слушатели, которые полностью пройдут курс, получат сертификат", - сообщили в ведомстве.

Напомним, НАПК начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК назвало топ-нарушения антикоррупционного законодательства в январе 2019 года.