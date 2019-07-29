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НАЗК повідомило про запуск оновленого реєстру корупціонерів

Новини » Суспільство    29.07.2019 - 23:50
НАЗК повідомило про запуск оновленого реєстру корупціонерів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Реєстр працює у звичному режимі, довідка про осіб видається безкоштовно

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок роботи Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що Реєстр станом на 29 липня 2019 працює в штатному режимі. Крім того, НАЗК в рамках проведення спеціальної перевірки щодо осіб, котрі претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перевірятиме наявність відомостей про кандидатів у цьому реєстрі.

НАЗК зазначає, що строк отримання довідки про корупціонерів та інормації про наявність їх у цьому реєстрі скорочено до 5 хвилин.

"Для цього у реєстрі передбачена функція самостійного безоплатного отримання фізичними та юридичними особами - учасниками публічних закупівель вищевказаної інформаційної довідки, чим виключено корупційну складову.

За даними НАЗК, від початку роботи реєстру самостійно сформовані та отримані фізичними та юридичними особами 43 тисячі 713 таких довідок. Також Нацагентство надало 580 витягів з реєстру у відповідь на звернення фізичних осіб.

"За період ведення реєстру у рамках проведення спеціальної перевірки...НАЗК здійснило перевірку відомостей стосовно 3724 осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Всього з початку роботи реєстру опрацьовано 6210 електронних копій судових рішень, у яких вказано, що 2262 осіб судом визнані винними та притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Реєстр розпочав свою роботу 4 лютого 2019 року. Детально з особливостями роботи Реєстру можна ознайомитися на офіційному сайті НАЗК у рубриці "Запобігання та виявлення корупції", розділ "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення".

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначав, що у боротьбі з корупцією високого рівня в Україні спостерігається мало обвинувальних вироків топ-корупціонерам.

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