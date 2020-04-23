У НАЗК розповіли, чому не можуть зараз перевіряти е-декларації

Фото: Олександр Новіков (прес-служба НАПК)

З 16 березня Мін'юст не міг зареєструвати новий порядок декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції не мало можливості розпочати перевірку електронних декларацій чиновників. Про це повідомив глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, причиною цього є затримка реєстрації нового порядку декларування Міністерством юстиції.

"На жаль, перейти до перевірки декларацій нам ще не вдалося. Чому не вдалося? Тому що 16 березня ми передали у Мін'юст новий порядок проведення перевірок декларацій і вже більше місяця його не можуть зареєструвати", - розповів Новіков.

Голова НАЗК додав, що "сьогодні-завтра"(відповідний порядок був затверджений в день запису інтерв'ю, 21 квітня, - ред.) агентство почне перевірки е-декларацій.

Нагадаємо, у кінці лютого Верховна рада заслухала звіт голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова про перезавантаження органу. Серед іншого, Новіков повідомив, що планується максимально спростити процедуру електронного декларування.

Також повідомлялося, що в НАЗК відкрили багатоканальну гарячу лінію для суб'єктів декларування. Декларанти можуть отримати відповіді на запитання щодо заповнення декларацій та роботи з їх реєстром декларацій.