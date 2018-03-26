НАЗК перевірить можливий конфлікт інтересів у Хомутинніка

Купрієнко закликав відомство провести перевірку, а в разі підтвердження конфлікту інтересів – притягнути до відповідальності Хомутинніка

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить наявність конфлікту інтересів у народного депутата від партії "Відродження" Віталія Хомутінника, який поєднує держслужбу і бізнес. Відповідне звернення до антикорупційного відомства подав заступник регламентного комітету Верховної Ради, народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Олег Купрієнко, повідомляють українські ЗМІ.

Він просить НАПК проаналізувати діяльність нардепа в парламенті на предмет лобіювання власних бізнес-інтересів.

"У разі наявності такого конфлікту інтересів, це може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття ним рішень, вчинення чи не вчинення дій під час виконання повноважень", - пояснює Купрієнко.

Він нагадав, що Хомутиннік в 2015 році придбав 5% в українському агрохолдингу "Кернел", найбільшому переробнику олійних культур. Тоді ж він ініціював податкові зміни в частині механізму відшкодування ПДВ. Посилаючись на аналітичні ресурси, Купрієнко зазначив, що Хомутинник при цьому фактично шантажував парламент, щоб змусити депутатів прийняти податкові нововведення в частині відшкодування ПДВ.

Не виключено, що такі ініціативи народного депутата були спрямовані на створення комфортних умов для компанії "Кернел", яка сьогодні є абсолютним лідером по відшкодуванню ПДВ в сфері АПК - близько 8 млрд гривень тільки за минулий рік, йдеться у зверненні.

"Все вищесказане свідчить про наявність у народного депутата України Хомутинніка як мінімум потенційного конфлікту інтересів у розумінні Закону України "Про запобігання корупції". Але масштаби лобіювання Хомутинніком інтересів агрохолдингу "Кернел" і збільшення корпоративних прав, і, відповідно, приватного інтересу в діяльності зазначеного агрохолдингу, дають підстави вважати про наявність і реального конфлікту інтересів у народного депутата Хомутинніка", - зазначив Купрієнко.

Враховуючи, що питання запобігання політичній корупції входить в компетенцію НАПК, Купрієнко закликав відомство провести перевірку, а в разі підтвердження конфлікту інтересів – притягнути до відповідальності нардепа Хомутинника.

Нагадаємо, проти нардепа Хомутинника і його компанії "Кернел" другий тиждень страйкують аграрії. Вони стверджують, що Хомутинник ініціював у грудні минулого року зміни в Податковий кодекс України, так звані "правки Хомутинніка", які скасовують відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних. Ці нововведення, за їх словами, вигідні тільки великим переробним компаніям, серед яких головний - "Кернел". Якщо "правки Хомутинніка" залишаться в силі, збитки аграріїв складе 6 млрд гривень, а дохід "Кернел" збільшиться на 16,7%, порахували експерти.