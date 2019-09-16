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У НАПК прокоментували скасування закриття декларацій військових прокурорів

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 20:55
У НАПК прокоментували скасування закриття декларацій військових прокурорів
Фото: Олександр Мангул (РБК-Україна)

Рішення про закриття інформації в деклараціях військових прокурорів приймалося на засіданні більшістю голосів НАПК

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Олександр Мангул заявив, що для відкриття декларацій військових прокурорів НАПК має отримати постанову Генеральної прокуратури і прийняти відповідне рішення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацагентства.

"У 2017 році в Національне агентство звернувся тодішній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос з проханням закрити дані декларацій військових прокурорів. На постанові є гриф обмеження доступу, тому її деталі я не можу розголошувати", - зазначив Мангул.

За його словами, рішення про закриття інформації в деклараціях військових прокурорів приймалося на засіданні НАПК більшістю голосів.

"Для його скасування Національне агентство повинне отримати відповідну постанову нинішнього Головного військового прокурора Віктора Чумака та розглянути його на засіданні агентства", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло. що заступник голови Генеральної прокуратури - головний військовий прокурор Віктор Чумак сьогодні, 16 вересня, скасував постанову, згідно з яким декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу.

Відзначимо, в квітні 2017 року НАПК приховало декларації співробітників Генпрокуратури. Перед цим сайт антикорупційного агентства тиждень не працював під приводом технічних робіт. Після того, як він відновив роботу, стало відомо, що більшість держслужбовців, чиї декларації стали прихованими, є працівниками ГПУ та військових прокуратур.

У грудні 2017 року суд відмовився розсекретити електронні декларації військових прокурорів. Тоді ж стало відомо, що вони були засекречені рішенням колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

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