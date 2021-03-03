НАЗК зажадав від Кабміну відновити на посаді викривача корупції в "Енергоатомі"

За твердженням агентства, керівник "Енергоатому" підписав указ про звільнення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми Олега Поліщука без погодження з НАЗК. А законодавство передбачає погодження звільнення з ініціативи керівництва підприємства з НАПК.

Також наголошується, що про будь притягнення до дисциплінарної відповідальності уповноваженого "Енергоатом" повинен повідомляти агентство протягом двох діб після підписання указу. Це не було зроблено.

Відомо, що перед звільненням Поліщук повідомив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) про ознаки кримінальних корупційних порушень з боку керівництва "Енергоатому". З того моменту він отримав статус викривача і закон забороняє звільняти викривачів з посад.

У зв'язку з цим глава НАПК Олександр Новіков направив припис прем'єр-міністру Денису Шмыгалю про притягнення до відповідальності винних в інциденті. Припис також надіслано в.о. президента "Енергоатому" Петру Котіну.