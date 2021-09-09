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НАЗК виявило порушення у деклараціях судді КСУ та нардепа

Автор: Инна Собора

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді КСУ, народного депутата та двох депутатів місцевих рад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Порушення виявили у деклараціях таких посадових осіб:

  • Олександр Касмінін, суддя Конституційного суду України. Недостовірні відомості - 2,4 млн гривень. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.
  • Олександр Куницький, народний депутат України. Недостовірні відомості - 2,3 млн гривень. Декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн гривень).
  • Алла Стечишин, депутат Тернопільської обласної ради. Недостовірні відомості - 9,4 млн гривень. Зокрема депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку.
  • Олександр Цуканов, директор ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" - депутат Бориспільської міської ради. Недостовірні відомості - 7,2 млн гривень. Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 м2 та фінансові зобов’язання перед юридичною особою у розмірі 208 тисяч доларів (понад 5 млн гривень).

Інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передана до Національного антикорупційного бюро України.

Загалом з початку року виявили 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення, в які внесли недостовірні відомості на 343 млн гривень.

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