Названі топ-порушення антикорупційного законодавства за лютий

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Всього в цьому місяці НАПК зафіксувало 236 порушень антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) назвало топ-порушення антикорупційного законодавства за лютий 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацагентства.

Зокрема, перше місце займає обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої депутатом Хмельницької обласної ради Андрієм Гордійчуком. Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на загальну суму понад 4 млн 64 тис. гривень.

Друге місце рейтингу займає обґрунтований висновок за декларування завідомо недостовірних відомостей, складений стосовно депутата Житомирської міської ради Сергія Пидюри. За результатами перевірки декларації за 2016 рік встановлені недостовірні відомості на суму понад 2,9 млн гривень.

Третє і четверте місця займають два обґрунтовані висновки, складені за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей народними депутатами України Богданом Дубневичем та Євгеном Мураевим відповідно. НАЗК встановило декларування Дубневичем за 2016 недостовірних відомостей на загальну суму понад 2,8 млн гривень. За результатами перевірки декларації, поданої Мураевим за 2015 року, встановлено недостовірні відомості на суму понад 980 тис. гривень.

П'яте місце займає народний депутат України Сергія Тарута, стосовно якого складено адміністративний протокол за вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Всього в лютому 2019 року НАЗК зафіксувало 236 порушень антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, раніше глава НАПК Олександр Мангул назвав найпоширеніше порушення у фінансуванні партій. За його словами, на сьогоднішній день 274 політичні сили подають в Національне агентство по запобіганню корупції квартальні фінансові звіти про свою діяльність.

Додамо, 11 лютого повідомлялося, що НАЗК початок повну перевірку 500 декларацій топ-чиновників за результатами логічного та арифметичного контролю.