НАЗК назвало топ-порушення антикорупційного законодавства за січень

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Всього за січень 2019 року НАЗК зафіксувало 291 порушення антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) назвало топ-порушення антикорупційного законодавства січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацагентства.

Повідомляється, що перше місце зайняли два обґрунтованих висновкИ щодо декларування завідомо недостовірних відомостей послом України в Ірані Сергієм Бурдиляком. За результатами перевірки декларацій, поданих дипломатом за 2015 і 2016 роки, встановлено недостовірні відомості на суму понад 1,2 млн гривень.

Друге місце рейтингу займає обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої депутатом Чернівецької міської ради Ромео Скрипою. Встановлено декларування депутатом недостовірних відомостей на суму понад 670 тис. гривень.

На третьому і четвертому місцях два адміністративних протоколи за вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, а на п'ятому місці адміністративний протокол за подання недостовірних відомостей.

П'яте місце займає адмінпротокол за подання недостовірних відомостей депутатом Тернопільської міської ради Галиною Гевко в декларації за 2016 рік.

Всього за січень 2019 року НАЗК зафіксувало 291 порушення антикорупційного законодавства, що перевищує відповідний показник минулого місяця майже в 2,5 рази.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції і створило запустило Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.