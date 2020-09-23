НАЗК знайшло порушень у деклараціях чиновників на 358 млн грн

Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у чиновників незадекларованого майна на 358 мільйонів гривень. Серед топ-порушників - екс-міністр і місцеві депутати.

Про це повідомляє прес-служба НАПК.

Найбільшу суму недостовірних відомостей виявили у таких декларантів:

95,3 млн грн - Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради;

60,4 млн грн - Віктор Андрєєв, перший заступник голови Шевченківської РДА в Києві;

34,6 млн грн та 29,6 млн грн (у деклараціях за 2018 і 2019 роки відповідно) - Ігор Насалик, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості;

27,4 млн грн - Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради;

19,1 млн грн - Олена Глінкіна, депутат Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

НАЗК направило правоохоронцям матеріали перевірок 42 декларацій за ознаками кримінального правопорушення (ст. 366-1 КК України). Також агентство направило до суду три адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

Нагадаємо, раніше НАЗК викликало на допит представників 11 партій з-за можливих порушень фінансової звітності.

Відзначимо, раніше в НАЗК роз'яснили, чи повинні кандидати на місцевих виборах подавати декларації.