НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо нардепа та екс-посадовця Львівської ОДА

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Йдеться про Юрія Македона та Наталію Хмиз

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адмінпротоколи стосовно двох осіб за недотримання законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також одержання подарунків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, складено протокол стосовно народного депутата України Юрія Македона, який вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме: реалізовуючи повноваження народного депутата України, за наявності приватного інтересу вніс у власних інтересах на розгляд Верховної ради депутатський запит від 19.12.2017 № 206/12 до голови комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, чим порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про запобігання корупції".

"Зазначене містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП. Так, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів - тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у повідомленні.

Також складено протокол стосовно екс-директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталії Хмиз, яка отримала подарунок у вигляді оплати послуги перельоту чартерним рейсом вартістю 4 тис. 842 грн від голови Львівської ОДА Олега Синютки, чим порушила вимоги статті 23 Закону України "Про запобігання корупції".

Вчинення данних дій тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Нагадаємо, НАЗК внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів міністру освіти і науки України Лілії Гриневич, першому віце-прем’єр-міністру України - міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву та ще головам районної, міської і селищної рад.

Також РБК-Україна писало, що НАЗК почало повну перевірку 500 декларацій топ-чиновників за результатами логічного та арифметичного контролю.