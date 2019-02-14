НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо нардепа Сабашука

Адмінпротокол направлено за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд админпротокол в отношении народного депутата Петра Сабашука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, агентство установило, что Сабашук не подал в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в Киеве земельного участка площадью 0,061 га стоимостью более 325 тысяч гривен и садового дома стоимостью свыше 106 тысяч гривен.

Кроме того, составлено 15 протоколов в отношении генерального директора ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" Андрея Кудина. Установлено, что директор госпредприятия ни разу не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, получив в течение 15 месяцев в 2017-2018 годах доходы на общую сумму более 1,4 млн гривен.

Кроме того, не подал соответствующее сообщение в Реестр деклараций и прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3 Сергей Артеменко после приобретения автомобиля "Audi A6" 1996 года выпуска стоимостью более 117 тысяч гривен.

"Касательно субъектов декларирования составлены протоколы по части второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность в виде наложения штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что за несвоевременное представление декларации перед увольнением направлен в суд протокол по части первой статьи 172-6 КоАП в отношении бывшего директора Департамента государственного регулирования и контроля в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и противодействия их незаконному обороту Гослекслужбы.

Напомним, нацагентство выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации на сумму 2,8 млн гривен депутатом ВР Богданом Дубневичем.

Как писало РБК-Украина ранее, по результатам полных проверок деклараций нацагентство установило, что должностные лица в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд гривен по результатам проверки в 2017-2018 годы.

Добавим, НАПК начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.