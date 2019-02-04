НАЗК направило до суду 16 протоколів стосовно проректора КПІ

Нацагентство направило ще 18 протоколів стосовно 2 посадовців навчальних закладів

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд админпротоколы, составленные в отношении проректора КПИ и еще двух должностных лиц за нарушение законодательных требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Указано, что нарушения обнаружили во время проверок по сообщениям юридических лиц и физических лиц-обличителей.

"Составлены 16 протоколов в отношении проректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева. Установлено, что проректор в 2017-2018 годах, не поставив ректора университета в известность о наличии у него реального конфликта интересов, заключил 8 договоров подряда на общую сумму свыше 634 тыс. гривен с ООО "Спецстроймонтаж-3", руководителем которого на момент подписания договоров был его родной брат", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 16 протоколов составлены в отношении директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета" Надежды Жмуренко. Она неоднократно выдавала приказы об установлении премий и надбавок работникам техникума, в том числе и своему мужу, не сообщив университет о наличии у нее реального конфликта интересов.

Также направлено в суд 2 протокола в отношении и.о. заведующего кафедрой оперной подготовки и музыкальной режиссуры Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского Владимира Рожко. Чиновник не сообщил Министерство культуры об имеющемся реальном конфликте интересов и подписал приказ о принятии на работу своего близкого человека (невестки).

Напомним, НАПК направило в суд 14 протоколов за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларациях и несвоевременное сообщение об изменениях в имущественном состоянии относительно и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова и главы Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых Георгия Рудько.

Как писало РБК-Украина ранее, агентство внесло предписания о нарушении требований законодательства по урегулированию конфликта интересов и других нарушений закона "О предотвращении коррупции" министру экологии и природных ресурсов Украины Остапу Семераку и и.о. главы Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками Роману Исаенко.