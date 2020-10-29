НАЗК готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям КСУ

Фото: КСУ (РБК-Україна)

Національне агентство з питань запобігання корупції готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям Конституційного суду України. Це судді Ірина Завгородня, Володимир Мойсик та Ігор Сліденко.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Корупція в законі. Як і чому КСУ "вбив" електронне декларування".

Всі ці судді раніше виносили гучні рішення.

"На цю п'ятницю (30 жовтня, - ред.) викликалися судді Завгородня, Мойсик та Сліденко для вручення протоколів про конфлікт інтересів", - повідомив РБК-Україна джерело в НАЗК.

Зазначеним суддям за дії в умовах конфлікту інтересів раніше міг загрожувати штраф до 6 800 гривень або внесення в Реєстр корупціонерів.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів. Такі повноваження відомства КСУ визнав не відповідними Конституції.

Також КСУ визнав неконституційним відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі. Згідно з рішенням КСУ, Конституції не відповідають окремі абзаци статті 47 закону України "про запобігання корупції".