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В канун дня рождения "Да Винчи". Умер брат Дмитрия Коцюбайло

Фото: Умер брат "Да Винчи" Иван Коцюбайло (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Умер Иван Коцюбайло – младший брат Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Это случилось в канун дня рождения павшего защитника, 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Facebook их сестры Маряны Коцюбайло-Семененко.

Она отметила, что Иван Коцюбайло умер накануне дня рождения старшего брата - Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Она также отметила, что парень ушел в засветы в таком же возрасте, как и его брат – ему было 27 лет.

"Пронзительно больно, что его любовь к брату была безграничной и теперь объединила их в другом бытии. Как будто какая-то невидимая связь объединила их даже в смерти, как совмещала в жизни", - написала Маряна Коцюбайло-Семененко.

Напомним, сегодня, 1 ноября, должно было исполниться 29 лет Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу. В честь его дня рождения собратья торжественно открыли в Донецкой области памятную стелу для чествования памяти павшего защитника.

Кто такой Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское Ивано-Франковской области. Благодаря таланту и преданности искусству получил позывной "Да Винчи".

С началом российской агрессии на востоке Украины в 2014 году Дмитрий добровольцем отправился на фронт. Во время боев под Песками получил тяжелое ранение, однако уже через три месяца вернулся на передовую.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Дмитрий воевал в Луганской области. Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 под Бахмутом от ранения в шею. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

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Дмитро КоцюбайлоДа ВінчіУмер