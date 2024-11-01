В канун дня рождения "Да Винчи". Умер брат Дмитрия Коцюбайло

Напомним, сегодня, 1 ноября, должно было исполниться 29 лет Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу. В честь его дня рождения собратья торжественно открыли в Донецкой области памятную стелу для чествования памяти павшего защитника.

Кто такой Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское Ивано-Франковской области. Благодаря таланту и преданности искусству получил позывной "Да Винчи".

С началом российской агрессии на востоке Украины в 2014 году Дмитрий добровольцем отправился на фронт. Во время боев под Песками получил тяжелое ранение, однако уже через три месяца вернулся на передовую.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Дмитрий воевал в Луганской области. Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 под Бахмутом от ранения в шею. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

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