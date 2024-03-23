Нападающий "Вашингтона" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

27-летний американец приложился к безумной домашней победе над "Каролиной" (7:6 Б). Он оформил первый в карьере хет-трик в основное время.

"Харрикейнз" открыли счет в первом периоде усилиями Ахо, но Милано в ответ в большинстве протолкнул шайбу за линию с близкого расстояния. "Каролина" впоследствии снова повела с голом Слевина. Но в середине второй 20-минутки Овечкин восстановил статус-кво. Впоследствии Милано курьезно подправил шайбу в ворота после выигранного вбрасывания.

Тем не менее, "Каролина" усилиями Ахо и Шея снова оказалась впереди перед третьим периодом. "Кэпиталз" отыгрались благодаря голу Карлсона в большинстве. Далее герой вечера оформил третью шайбу – Милано снова сумел "прошить" скопление хоккеистов перед воротами. Последующий обмен взятиями ворот привел к овертайму с цифрами 6:6 на табло. Дошло и до серии буллитов, где сильнее оказался "Вашингтон".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Колорадо" Микко Рантанен и вингер "Далласа" Джейми Бенн. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в разгроме "Коламбуса" (6:1). Зато второй двумя шайбами огорчил "Питтсбург" (4:2).

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