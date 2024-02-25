Нападающий "Торонто" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Канадский нападающий приложился к непростой победе над "Колорадо" (4:3). Он трижды расписался в воротах "Эвеланш" на выезде.

В стартовом периоде хозяева льда уверенно повели с шайбами Лехконена и Кольяно. Впрочем, Бертуцци в большинстве перед воротами замкнул передачу Марнера. А во второй 20-минутке он с "пятака" добил шайбу в контратаке "Мейпл Лифс".

Впоследствии Марнер вывел "Торонто" вперед. Однако в начале финального периода Рантанен сравнял счет. Пришлось возвращаться к делу Бертуцци. За три минуты до сирены он перед воротами воспользовался передачей Нюландера.

В тройку звезд вечера также попали защитник "Калгари" Ноа Ханифин и нападающий "Ванкувера" Брок Бесер. Первый забросил две шайбы и отдал результативную передачу в противостоянии с "Эдмонтоном" (6:3). В свою очередь второй оформил дубль против "Бостона" (3:2 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ: