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Нападающий "Рейнджерс" с хет-триком и дублем ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Алексис Лафреньер набрал пять пунктов против "Аризоны" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вингера "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексиса Лафреньера лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Молодой канадец приложился к шайбопаду в противостоянии с "Аризоной" (8:5). Он забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

Именно Лафреньер открыл счет в середине первого периода, классно бросив в дальний угол из левой зоны. На старте второй 20-минутки он принял участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Линдгрена. А после гола Маччелли в ответ отличился второй раз – получил передачу Трочека, убрал защитника и переиграл голкипера.

Впрочем, "Койотис" отыгрались до конца периода усилиями Келлера и Бьюгстада (3:3). Но в первой части финальной 20-минутки "Рейнджерс" забросили три шайбы подряд (Крайдер, Джонс, Гудроу), к одной из которых присоединился и Лафреньер. "Аризона" сократила отставание до минимума с шайбами Крауса и Кули. Тем не менее, в эндшпиле Панарин и герой вечера расписались в пустых воротах хозяев.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Колорадо" Натан Маккиннон и центральный нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Первый оформил дубли шайб и ассистов против "Нэшвилла" (7:4). Второй же забросил две шайбы и отдал результативную передачу в разгроме "Анахайма" (6:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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