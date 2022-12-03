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Нападающий "Оттавы" с украинскими корнями оказался наверху топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Нью-Йорк, Суббота 03 декабря 2022 12:44
Нападающий "Оттавы" с украинскими корнями оказался наверху топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Брэйди Ткачук овладел ролью ассистента, драчуна и голеадора (twitter.com/Senators)
Автор: Антон Федорцив

Медиадепартамент Национальной хоккейной лиги определил тройку лучших игровых вечеров регулярного чемпионата. Возглавил список капитан "Оттава Сенаторз" Брэйди Ткачук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

23-летний американо-канадский хоккеист украинского происхождения набрал 3 пункта в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Сенаторы" одержали выездную победу в овертайме (3:2).

Ткачук запомнился рядом эпизодов. В середине второго периода он ассистировал Штюцле, который в большинстве сравнял счет. Далее капитан канадцев устроил драку с Гудроу и получил 2 минуты штрафа.

Героем же Ткачук стал после ударной концовки поединка. Сначала он на последней минуте сравнял счет броском от синей линии и перевел матч в овертайм. А в дополнительный игровой отрезок классно реализовал выход на ворота Шестеркина.

Дополнили топ-тройку звезд вечера НХЛ голкипер "Нэшвилла" Кевин Ланкинен и вингер "Коламбуса" Патрик Лайне. Первый обновил персональный рекорд, оформив 48 сэйвов в победном матче против "Айлендерс" (4:1), а второй забросил две шайбы "Виннипегу" (4:1).

К слову, накануне нападающий Робертсон возглавил хит-парад лучших с хет-триком против "Анахайма".

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