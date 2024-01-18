Нападающий "Монреаля" с победной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Американский нападающий сыграл ведущую роль в выездной победе над "Нью-Джерси" (3:2). Он отличился результативной передачей и решающим голом.

"Канадиенс" повели в счете в середине первого периода. Это Кофилд из-за ворот отбросил шайбу в центральную зону, откуда Слафковски переиграл неубедительного вратаря "Девилз" Доуса. Во второй 20-минутке Руа удвоил преимущество "Монреаля", но в финальном периоде "Нью-Джерси" молниеносно дважды реализовал большинство.

Но последнее слово было за Кофилдом. Под занавес основного времени он оказался самым ловким на "пятаке" и добил в ворота "диск" после броска Монахена. "Канадиенс" приблизились к "Девилз" в турнирной таблице и вдвоем сохраняют шансы на плей-офф.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Детройта" Дилан Ларкин и вингер "Флориды" Сэм Райнхарт. Первый оформил 8-й в карьере гол в овертаймах против "Пантерз" (3:2 ОТ). Зато второй отличился в восьмой раз подряд хотя бы одной шайбой.

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