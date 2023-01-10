RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нападающий "Лос-Анджелеса" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Кевин Фиала (в центре) набрал 4 пункта против "Эдмонтона" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги назвал вингера "Лос-Анджелес Кингз" Кевина Фиалу главной звездой очередного игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний крайний нападающий приложился к победе над "Эдмонтон Ойлерз" (6:3). Еще в первом периоде швейцарец дважды реализовал большинство "Кингз" – сначала забил из правой зоны вбрасывания, а затем забросил шайбу с острого угла.

Во втором периоде Фиал взяла на себя роль ассистента. Вингер дважды помог отличиться Адриану Кемпе. Калифорнийцы снова провели мастер-класс по розыгрышу лишнего. В первом случае швейцарский хоккеист организовал для шведа выход 1 в 0, а во втором – сбросил "диск" под бросок Кемпе из правой зоны.

Победа позволила "Лос-Анджелесу" закрепиться на 2-й строчке Тихоокеанского дивизиона. "Кингз" набрали 54 очка и опережают "Сиэтл" (50 пунктов), "Калгари" (46) и тот же "Эдмонтон" (45). Все четыре команды проходят в плей-офф сезона.

Дополнили топ-тройку вечера два голкипера – Юусе Сарос из "Нэшвилла" и Самуэль Эрссон из "Филадельфии". Оба оформили шатауты, но первый совершил 38 сэйвов, а второй – "всего" 28. "Предаторз" победили "Оттаву" (3:0), а "Флайерз" разгромили "Баффало" (4:0).

К слову, накануне звезда "Бостона" Пастрняк возглавил хит-парад благодаря хет-трику против "Анахайма".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей