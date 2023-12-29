Нападающий "Каролины" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Россиянин стал главным действующим лицом в перестрелке с "Монреалем" (5:3). Он забросил три шайбы "Харрикейнз", в том числе первую и последнюю.

Открыл счет Свечников в дебюте встречи, когда перед воротами подправил "диск" после броска Бернса. Впоследствии Фаст удвоил преимущество "Каролины". Впрочем, "Канадиенс" отыгрались еще в первом периоде. Отличились Стивенс и Матесон.

Во второй 20-минутке Фаст снова вывел хозяев льда вперед. А в финальном периоде Свечников забросил дважды. Сначала он классно бросил в дальний угол из правой зоны, а затем отправил шайбу в пустые ворота на последней минуте.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Эдмонтона" Стюарт Скиннер и нападающий "Филадельфии" Джоэл Фараби. Голкипер оформил 25 сэйвов и завершил шатаутом поединок против "Сан-Хосе" (5:0). Второй голом и ассистом приложился к разгрому "Ванкувера" (4:1).

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