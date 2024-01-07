Нападающий "Эдмонтона" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Опытный нападающий самостоятельно решил судьбу противостояния с "Оттавой" (3:1). Он забросил все три шайбы "нефтяников".

После безголевого первого периода Хайман открыл под занавес второй 20-минутки. Перед воротами он подставил клюшку под дальний бросок Бушара в большинстве. На старте третьего периода эта связка сработала во второй раз – защитник отдал, а вингер "прошил" голкипера.

"Сенаторз" возродили интригу почти за 5 минут до сирены. Это Келли в суматохе на "пятаке" протолкнул шайбу за линию. Впрочем, последнее слово было за Хайманом. После выигранного в большинстве вбрасывания Бушар и Макдэвид вывели нападающего на ворота.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт и вратарь "Миннесоты" Марк-Андре Флери. Первый оформил хет-трик в перестрелке с "Колорадо" (8:4). Второй вышел на 2-е место по победам среди голкиперов всех времен после противостояния с "Коламбусом" (4:3 ОТ).

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