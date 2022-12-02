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Нападающий "Далласа" с хет-триком стал первой звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Джейсон Робертсон гарантировал разгром "Анахайма" (facebook.com/DallasStars)
Автор: Антон Федорцив

Тройку лучших игроков игрового вечера определил медиа-департамент Национальной хоккейной лиги. Наверху хит-парада оказался левый нападающий "Даллас Старз" Джейсон Робертсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

23-летний американец заложил фундамент домашнего разгрома техасцам "Анахайму" (5:0). Он открыл счет в дебюте, забросив из-за ворот с рикошетом. Далее Робертсон дважды реализовал большинство "Старз" бросками из центра чужой половины и правой зоны вбрасывания соответственно.

Вторым в топ-3 стал форвард "Нэшвилла" Райан Джохансен. Канадец дважды забил "Нью-Джерси Девилз" и оформил ассист на Гранлунда. Именно вторая шайба Джохансена обеспечила победу "Предаторса" в овертайме – форвард перед воротами замкнул передачу Дюшена.

Запер тройку лучших хоккеистов Джордан Мартинук из "Каролины". Уроженец Манитобы оформил хет-трик против "Сент-Луиса" на выезде (6:4). В частности, он забросил чуть ли не синей линии во втором периоде и реализовал прорыв левым краем в третьем. На десерт Мартинук забил в пустые ворота.

Кто такой Джейсон Робертсон

Американский нападающий из Калифорнии, выбранный "Далласом" на драфте-2017 под 39-м номером. Год спустя подписал 3-летний контракт с техасцами.

Нынешний сезон – третий полный на высшем уровне. В прошлой кампании он набрал 79 очков в регулярном чемпионате (41 шайба, 38 ассистов). В сезоне 2022/23 нападающий уже набрал 39 пунктов (22 гола, 17 передач).

В составе сборной США стал бронзовым призером ЧМ-2021. Мать Робертсона из Манилы, поэтому он стал третьим хоккеистом филиппинского происхождения в истории НХЛ.

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