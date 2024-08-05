Нападение на отель с беженцами и мечеть. Что известно о беспорядках в Великобритании

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С чего начались протесты

29 июля в городе Саутпорт 17-летний юноша по имени Аксель Рудакубана напал с ножом на людей, находившихся в танцевальной студии. В результате нападения погибли три девочки (6, 7 и 9 лет), еще более 10 человек получили ранения.

Толчком к началу беспорядков стала информация в соцсетях, что убийца якобы является мигрантом и радикальным исламистом. Это вызвало гнев среди поклонников ультраправых.

Впоследствии в полиции данные о подозреваемом опровергли и указали, что он родился в Великобритании, а его родители – выходцы из Руанды. Но протестующие не остановились.

Фото: протесты против мигрантов в Великобритании (Getty Images)

В течение нескольких дней в разных уголках Британии прокатилась волна беспорядков с погромами, столкновениями и поджогами.

Самые масштабные беспорядки десятилетия

Сначала люди собрались у мечети в Саутпорте, как и призывали сообщения из соцсетей, но в последующие дни протесты начались в ряде других городов.

Столкновения возникли между протестующими против мигрантов и антирасистскими группами митингующих.

В самом Саутпорте мечеть забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, подожгли полицейский фургон рядом.

В Галле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле, Белфасте протестующие громили магазины и нападали на полицейских, в ход шли кирпичи и бутылки.

На юге Белфаста сильно пострадали от огня кафе и супермаркет, также сгорело несколько автомобилей.

В Блэкпуле протестующие подрались с людьми, которые пришли на фестиваль Rebellion.

Жестокие стычки произошли в Ротерхеме. Толпа из около 700 протестующих ворвалась в гостиницу Holiday Inn, где находилось 240 мигрантов, запросивших убежище в Британии.

В здании выбили окна камнями и пытались устроить пожар, подожгли баки с мусором. Люди внутри гостиницы забаррикадировались мебелью.

В результате столкновений пострадало более 10 правоохранителей. Постояльцев-мигрантов удалось эвакуировать в безопасное место.

В Мидлсбро поджигали машины, бросали файеры в полицию, выбивали окна в домах и автомобилях, штурмовали мечеть, на некоторых протестах звучали исламофобные оскорбления.

В Болтоне протесты переросли в столкновение между группой демонстрантов с британскими флагами и толпой в черных масках, выкрикивавших "Аллаху акбар". Группа в черных масках бросала в полицейских яйца, а полиция была вынуждена применить дымовые шашки.

В последний раз беспорядки подобного масштаба вспыхивали в Великобритании в 2011 году. Тогда тысячи человек выходили на улицы в течение пяти ночей после того, как полиция застрелила чернокожего мужчину в Лондоне.

Реакция властей

Премьер-министр Кейр Стармер обвинил в насилии "ультраправых бандитов".

Он назвал беспорядки "не протестом, а организованным насилием" и предупредил участников, что они "пожалеют" о своих действиях и ответят по всей строгости закона.

"Я понимаю, как страшно это может быть для людей, которые чувствуют себя в опасности из-за своего цвета кожи или веры… Знайте, что эта агрессивная толпа не является лицом страны, и мы привлечем их к ответственности", – пообещал Стармер.

Некоторые депутаты призвали к отзыву парламента с каникул и привлечению военных, а также подчеркивают наличие проблем с мигрантами.

Так, лидер партии Reform UK, выступающей против нелегальной миграции, депутат Найджел Фарадж заявил, что уровень страха и угрозы жизни, продемонстрированный в эти выходные, не имеет места в функциональном обществе. В то же время он отмечает, что проблемы стихийной миграции в Британии не обсуждаются.

"Большинство населения нашей страны видит, как в результате массовой, неконтролируемой иммиграции, будь то легальной или нелегальной, раскалываются наши сообщества. Однако попытка обсудить это на публичной арене приводит к немедленным крикам осуждения", – такое заявление опубликовал Фарадж в соцсети Х.

"Теневой" министр внутренних дел от консерваторов Джеймс Клеверли заявил, что его партия поддержит правительство в привлечении преступников к ответственности. Однако по его словам, ключевые решения нужно было принять раньше.

"Постоянная армия" из полицейских и почти 400 арестованных

По состоянию на понедельник полиция арестовала 378 участников стычек. Мечетям по всей стране было рекомендовано усилить охрану. Местные жители и городские службы вышли на улицы, чтобы убрать следы беспорядков.

При этом в полиции Северного Йоркшира предполагают, что в их районе могут возникнуть более жестокие беспорядки в ближайшие дни, на это указывает информация из соцсетей. Из-за угрозы стычек количество патрулей было увеличено.

Фото: люди убирают улицы после беспорядков (Getty Images)

Премьер Стармер созвал на 5 августа экстренное заседание правительства СOBRA для обсуждения чрезвычайной ситуации.

По результатам заседания было принято решение развернуть "постоянную армию" специализированных офицеров полиции для борьбы с беспорядками. Привлечение военных подразделений не рассматривалось.

Правоохранительные органы продолжают работать над установлением лиц, участвовавших в стычках, а также изучают аккаунты в соцсетях, где призывали к протестам и распространяли дезинформацию.

Специалисты будут изучать видео, размещённые на социальных платформах, а также записи с полицейских беспилотников, чтобы установить личности причастных к беспорядкам.

Одним из вероятных подстрекателей протестов полиция называет основателя ультраправой "Лиги обороны Англии" Томми Робинсона, который очень активен в соцсетях.

Министр внутренних дел Иветт Купер на вопрос о возможном привлечении Робинсона к ответственности заявила, что нельзя подстрекать и организовывать насилие и не иметь последствий.

Купер заявила, что суды находятся в "готовности", чтобы обеспечить "быстрое правосудие".

"У многих людей есть опасения и собственные мысли по поводу преступности, здравоохранения, иммиграции, но они не берут в руки кирпичи и не бросают их в полицию, не пытаются поджечь гостиницу, в которой, как известно, находятся люди, и не грабят в результате этого магазины", – отметила министр внутренних дел.

Тем временем ряд стран предупреждают своих граждан об опасности поездок в Великобританию. Соответствующие сообщения были сделаны в МИД Австралии, Нигерии, Малайзии Индонезии.

При подготовке материала использовались следующие источники: публикации BBC News, Reuters, The Guardian.