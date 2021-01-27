Напад на українського підлітка в Парижі міг бути помстою, - Le Figaro

Напад на українського підлітка в Парижі міг стати наслідком помсти і розборок місцевих банд. Поліція вивчає причетність 15-річного Юрія до вуличної банди RD4.

Про це пише Le Figaro з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Видання пише, що досі немає жодного арешту у справі про групове побиття українця. Однак місцева поліція заявляє, що просувається "якомога швидше". За даними джерел, це свідчить про ризик нових зіткнень між вуличними бандами.

Також повідомляється, що Юрій вже був у полі зору поліції у зв'язку з "актами насильства". Передбачається, що його побиття могло бути організовао бандою з Ванва - передмістя Парижа. Раніше були випадки зіткнень RD4 з цією бандою.

В той же час пише Liberation, що мати Юрія фігурує в справі про можливу торгівлю людьми. За даними видання, 11 інших українок заявили, що вона нібито незаконно найняла їх прибиральницями в місцеву компанію. Українки скаржилися на низькі зарплати та погані умови праці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Парижа близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на українського підлітка, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нападники повинні отримати покарання у вигляді тюремних термінів.