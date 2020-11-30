Напад на українських студентів у Польщі: поліція затримала підозрюваного

Фото: поліція Польщі (flickr com mikealaska)

У Польщі підозрюваний в пораненні двох українських студентів в Жешуві здався поліції. Громадянин України раніше був оголошений в розшук.

Про це повідомили у прес-службі поліції Підкарпатського воєводства.

У відомстві повідомили, що 19-річний українець вранці 28 листопада прийшов у відділення поліції в Жешуві та був заарештований.

"Поліція під наглядом районної прокуратури Жешува працює над збором інформації, яка допоможе встановити детальний розвиток подій", - додали правоохоронці.

27 листопада в одній з квартир польського міста Жешув поранення, імовірно, ножем отримали два українці, які орендували житло. Поранення в поліції назвали серйозними.

Постраждалі українці - студенти, які разом з третім українцем винаймають квартиру. В ній знайшли одного з поранених, він був без свідомості. Другого пораненого знайшли з численними ножовими пораненнями перед будинком.

Напередодні повідомлялося, що поліція перевіряє причетність до інциденту третього студента і не виключає, що бійка сталася між двома постраждалими.