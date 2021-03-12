ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Напад на танкер біля берегів Беніну: українців на борту немає

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 14:46
Напад на танкер біля берегів Беніну: українців на борту немає Фото: танкер Davide B (vesselfinder.com)
Автор: РБК-Україна

На борту танкера, на який напали пірати біля берегів Беніну, українців немає. Раніше повідомлялося, що екіпаж захопленого судна складається з громадян України, Румунії та Філіппін.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на який напали пірати у Гвінейській затоці", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні пірати напали на танкер Davide B і викрали 15 членів екіпажу. Судно належить нідерландській компанії De Poli Shipmanagement.

Всього в екіпажі 21 людина, громадянство захоплених моряків не уточнюється.

Крім того, 11 березня біля берегів Румунії в Чорному морі зазнав аварії російський суховантаж з українським екіпажем. На борту перебували 13 членів екіпажу. В результаті аварії загинули дві людини. Пошуки одного зниклого безвісти тривають.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події МЗС танкер пираты
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації