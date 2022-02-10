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Напад на помічника генпрокурора. Затримано підозрюваного

Автор: Анастасія Рокитна

7 лютого напали на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі. Правоохоронці затримали одного з підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного з нападників затримали", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, ним виявився 34-річний іноземець. Чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

"Розшук його спільників продовжується", - додали в МВС.

Нагадаємо, в Києві група невідомих нападала на помічника генерального прокурора України.

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Київ