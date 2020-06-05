Напад на поліцейських в Харківській області: суд заарештував двох підозрюваних

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід двом учасникам громадської організації, які напередодні вчинили напад і обстріляли автомобіль поліцейських в Краснокутському районі Харківської області. Їх взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Двом харків'янам, 33 та 34 років, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - повідомили в МВС.

Як зазначили правоохоронці, в результаті інциденту було затримано п'ять осіб. Всім їм було повідомлено про підозру по 1 ч. ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Тривають судові засідання для обрання запобіжного заходу іншим затриманим.

Нагадаємо, інцидент стався 3 червня, тоді група чоловіків скоїли напад на поліцейських, порізавши колеса автомобіля, а також зробивши постріл у бокове скло з зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських.