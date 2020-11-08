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Напад з ножем у Кривому Розі: у МВС розповіли подробиці про зловмисника

Автор: РБК-Україна

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розкрив подробиці про зловмисника, який ножем убив двох людей і поранив ще вісім в Кривому Розі. Ним виявився 29-річний місцевий житель.

Про це Геращенко написав у Facebook.

За його словами, 29 річний житель Кривого Рогу факту вбивств не заперечував і прямо заявляв, що він "прийшов з пекла", те, що "він Бог", що якийсь голос наказав йому вбити 15 осіб.

За словами родичів чоловіка, він їздив працювати до Чехії, звідки рік тому повернувся іншою людиною. "Став говорити про демонів. Але вів себе не агресивно", - цитує родичів Геращенко.

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Під час обшуку в будинку зловмисника на стінах поліція виявила "дивні містичні символи і концентричні малюнки". Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.

У суботу, 7 листопада, стало відомо, що у Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих. В результаті дві людини померли на місці, а восьмеро - отримали поранення.

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