ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Напад на нардепа Полякова: підозрюваного затримали

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали ймовірного нападника на народного депутата Антона Полякова. Для пошуку нападника правоохоронці вводили план "Перехват".

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

За даними поліції, після нападу на нардепа, зловмисник втік з місця події на автомобілі Toyota. Правоохоронці за допомогою камер встановили маршрут автомобіля до Броварського проспекту, де водія вже чекали патрульні.

"Попередньо, водій підтвердив патрульним, що зранку був учасником конфлікту з незнайомцем", - додали в поліції.

Популярні новини

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, сьогодні невідомий напав на народного депутата Антона Полякова у Шевченківському районі Києва. Інцидент стався вранці поблизу одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці липня під Херсоном напали на нардепа від "Слуги народу".

Крім того, ще одного нардепа від "Слуги народу" побили на початку червня у Житомирській області.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України нардепПоляковнапад