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Напад на коледж у Фінляндії: загинула українка

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Дівчина навчалася в коледжі, де стався напад

Дівчина, яка загинула при збройному нападі у Фінляндії в торговому центрі міста Куопіо, виявилася українкою. Про це в українському посольстві в країні в коментарі ТСН.

Як повідомив другий секретар посольства Дмитро Гусєв, дівчина навчалася в коледжі, де стався напад. Загибла була 1996 року народження, у Фінляндії вийшла заміж. Її чоловік не був громадянином ні України, ні Фінляндії.

Нагадаємо, 1 жовтня в коледжі Savo, який знаходиться в торговому центрі Herma, чоловік озброєний кинджалом напав на людей. Тоді повідомлялося, що в результаті інциденту як мінімум одна людина загинула, ще дев'ять, включаючи нападника, отримали поранення.

РБК-Україна повідомляло, що підозрюваний у нападі використовував при атаці холодну зброю, яка нагадує шаблю. Як повідомляється, підозрюваний - студент училища 1994 року народження, громадянин Фінляндії, корінний фін. Раніше він не мав проблем із законом. Його ім'я поки не розголошується.

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