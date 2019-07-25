Напад на білоруського дипломата не політичний, - МЗС Туреччини

У чоловіка, що стріляв у радника посольства Білорусі в Анкарі (Туреччина) Олександра Поганшева не було політичних мотивів, "це звичайний злочин". Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Чавушоглу зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стежить за розвитком ситуації.

Зі слів міністра, Поганшева успішно прооперували, і зараз він перебуває в реанімації.

"Дипломата негайно доставили в лікарню, і операція минула успішно. Зараз співробітник посольства перебуває у відділенні інтенсивної терапії, але вже завтра його можуть перевести в звичайну палату", - сказав Чавушоглу.

Про неполітичний мотив злочину заявив і губернатор Анкари Васіп Сахін.

"Інцидент розслідується за всіма напрямками. Згідно з висновками на першому етапі розслідування, у цього злочину немає політичного аспекту. Розслідування продовжиться під наглядом наших прокурорів", - сказав він.

Сахін також розповів журналістам, що радник посольства Білорусі був поранений полковником у відставці, який зробив кілька пострілів, дві кулі влучили в Поганшева.

Нагадаємо, в середу, 24 липня, у столиці Туреччини Анкарі чоловік відкрив стрілянину по радникові посольства Білорусі в Туреччині з адміністративних питань Олександру Поганшеву, важко поранивши дипломата, який в цей час гуляв із сином. Хлопчик не постраждав.