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Нападали на банки та інкасаторів. СБУ затримала банду, яку розшукували 5 років

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Запоріжжя, Субота 16 жовтня 2021 11:57
Нападали на банки та інкасаторів. СБУ затримала банду, яку розшукували 5 років Фото: СБУ затримала банду, яку розшукували 5 років (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України затримала злочинне угруповання. Його учасники здійснили низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зокрема, було затримано трьох осіб, котрі у 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, учасники банди раніше мали відношення до добровольчого батальйону "Азов".

Встановлено, що весь цей час зловмисники переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру.

Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном - все це розслідується наразі органами Нацполіції.

СБУ встановило, що затримані зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Як повідомляють силовики, зловмисники використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, аби пересуватися поза межами цієї бази.

Крім того, учасники банди постійно мали при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати.

Відомо, що угруповання складалося з 7 осіб. З яких - двоє загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє - були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом.

Наразі щодо затриманих обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності інших причетних осіб.

Фото: СБУ затримала банду, яку розшукували 5 років (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Запорожская область
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