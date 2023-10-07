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Нападение Сектора Газа на Израиль: Тель-Авив объявил массовый призыв резервистов

Суббота 07 октября 2023 10:13
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Нападение Сектора Газа на Израиль: Тель-Авив объявил массовый призыв резервистов Фото: Йоав Галант, министр обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов на фоне утреннего нападения ХАМАС на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Израиля NEWSru.

По словам министра обороны Израиля Йоавы Галанта, чрезвычайное положение объявлено в районах, расположенных на расстоянии до 80 км от границ сектора Газа.

Также министр призвал быть готов к длительным боевым действиям.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения", - заявил Галант.

Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль

Около 06:30 по киевскому времени Сектор Газы прибегнул к массированному ракетному удару по территории Израиля. Позже стало известно о проникновении боевиков ХАМАСа в Сдерот - небольшой город в Южном округе Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о встрече с высшими должностными лицами службы безопасности, а Вооруженные силы Израиля заявили, что ХАМАС "заплатит высокую цену". В частности объявлено состояние "готовности к войне".

Все подробности утреннего нападения ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Израильско-палестинский конфликт

В 1967 году Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, Западный берег, большую часть Сирийских Голанских высот, Сектор Газы и египетский полуостров Синай.

Израиль покинул территорию Сектора Газа, впрочем, ООН все еще рассматривает кусок земли как часть оккупированной территории. 15 августа 2005 года в рамках плана одностороннего разграничения, Тель-Авив начал эвакуацию еврейских поселенцев и войск из района. Уже к 22 августа Сектор Газа покинули все еврейские поселенцы, а 12 сентября - был выведен последний израильский солдат.

Сейчас между Израилем и палестинцами, проживающими в Восточном Иерусалиме, Газе и на Западном берегу, остается очень высокой.

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