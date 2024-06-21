Нападение на казахского оппозиционера Садыкова: двум иностранцам объявили подозрение

Двум гражданам Казахстана объявили подозрение по делу о нападении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Как отмечается, украинские правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались два гражданина Казахстана - Алтай Жаканбаев (1988 года рождения) и Мейрам Каратаев (1991 года рождения).
Им объявили подозрения в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
По данным следствия, Каратаев и Жаканбаев получили заказ на убийство журналиста Айдоса Садыкова. Заказчик, личность которого не была установлена, предоставил исполнителям информацию об оппозиционере.
Злоумышленники прибыли в Киев для того, чтобы узнать больше информации о журналисте, в частности, его местожительстве, распорядок дня и маршруты передвижения. Убить журналиста нападавшие планировали с помощью пистолета с глушителем.
В день нападения, 18 июня, один из злоумышленников, подбежав к автомобилю, выстрелил Садикову в голову, причинив открытое проникающее огнестрельное ранение головного мозга. После этого злоумышленники пытались скрыться, выбросив пистолет.
Напомним, 18 июня в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. Как выяснилось, двое неизвестных напали на автомобиль на улице Ярмолы и совершили покушение на мужчину.
По данным РБК-Украина, было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. В момент преступления в салоне авто также находилась жена пострадавшего. Позже полиция подтвердила, что на Садыкова напали.
Жена оппозиционера Наталья Садыкова сообщила, что ее муж находится в тяжелом состоянии. Он ранен в голову, врачи не делают прогнозы.
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