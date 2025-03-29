Нападение с ножом в Амстердаме: в МИД Украины сделали заявление

"Нам известно о сообщениях о том, что нападавший, который ранил людей в Амстердаме 27 марта, может иметь украинское гражданство", - говорится в публикации.

Тихий добавил, что посольство Украины в Нидерландах находится в тесном контакте с голландскими правоохранительным органами, чтобы собрать дополнительную информацию.

"Мы хотим прояснить, кто этот человек, как и когда он приехал в Нидерланды. Мы продолжим тесно сотрудничать с голландскими властями по этому делу", - пишет спикер МИД.

От имени страны он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, отметив, что такое насилие не имеет оправдания.

"Виновный должен быть привлечен к ответственности", - резюмировал Тихий.