Нападение на храмы и до 20 жертв. Что произошло в Дагестане и кто может стоять за атакой

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Что произошло в Дербенте и Махачкале

Сообщения о стрельбе в двух крупнейших городах Дагестана появились около 18:00. Неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, в результате погиб настоятель. Почти сразу после этого стало известно об обстреле синагоги Келе-Нумаз примерно в 500 метрах от православной церкви.

По данным российского МВД, нападавшие обстреляли здания из автоматов. В синагоге также начался сильный пожар, который тушили до ночи.

Отметим, атаки произошли в православный праздник Троица. Что касается синагоги, то, как заявили в Российском еврейском конгрессе, нападение в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы. Основной удар приняли полицейские и охранники, а здание было подожжено с помощью бутылок с зажигательной смесью.

В это же время стало известно о стрельбе в Махачкале. Несколько человек с автоматическим оружием обстреляли пост ДПС рядом с местной синагогой. Еще одна перестрелка была рядом со Свято-Успенским кафедральным собором.

Изначальные сообщения о захвате заложников в церкви не подтвердились. Там забаррикадировались 18 человек, которых ночью безопасно эвакуировали. Когда шла перестрелка с силовиками, нападавшие находились в соседнем здании.

Кроме того, известно о стрельбе в селе Сергокала, которое является административным центром Сергокалинского района. Оно расположено между Дербентом и Махачкалой. Там неизвестные обстреляли полицейскую машину.

Российские силовики ввели режим контртеррористической операции. На улицах Дербента появилась бронетехника, выезды из города были перекрыты. Росгвардия штурмом взяла жилой дом, в котором засели боевики. До позднего вечера были перекрыты выезды из Махачкалы, где также продолжались перестрелки. Утром 24 июня режим КТО отменили в связи с "ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан".

По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских. Силовики ликвидировали пятерых нападавших, их личности установлены. Атаки расследуются как террористический акт.

Telegram-паблики приводят другие цифры. По информации каналов "112" и Baza, в Дербенте и Махачкале погибли 20 человек, еще 44 пострадали, в том числе 37 силовиков. Официально эти цифры не подтверждены, власти говорили о 25 пострадавших.

Что известно о жертвах

По информации МВД Дагестана, среди погибших начальник отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудин Хидирнабиев, который получил тяжелое ранение в перестрелке. Еще одной жертвой стал охранник церкви в Махачкале, вооруженный лишь газовым пистолетом, отметил зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

При нападении на церковь в Дербенте убит 66-летний настоятель, протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.

По словам его дочери, нападавшие проникли в храм, подожгли главную икону и открыли хаотичный огонь. Затем забежали в дом протоирея, выстрелили ему в голову на глазах жены, после чего устроили пожар.

Фото: основной целью боевиков мог быть настоятель православного храма в Дербенте Николай Котельников (patriarchia.ru)

Николай Котельников был известен в Дербенте. Российские СМИ пишут, что он стал прототипом православного священника на памятнике "Братству трех религий" в центре города. Помимо фигуры священника, на нем представлены фигуры раввина и муллы. Известно, что кроме дагестанцев-мусульман и православных россиян в Дербенте проживает много горских евреев.

В заслугу Котельникову ставили то, что с 2005 года каждый год на Пасху привозят частицу так называемого "благодатного огня", который имеет большое значение для христиан.

Сегодня в сети появился якобы скриншот чата боевиков. Судя по нему, Котельников мог быть главной и основной целью, поскольку его фото закреплено в чате. Подлинность скриншота не подтверждена, переписка велась на аварском языке. Он широко распространен среди даргинцев - одной из народностей Дагестана. Как стало известно, нападавшие были именно даргинцами.

Что известно о нападавших

Двое ликвидированных боевиков были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения "Единой России" и главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Их имена - Адиль и Осман.

Осману Омарову был 31 год. В 2012 году работал на Дербентском коньячном комбинате, затем в местном филиале "Сбербанка". В 2017 году стал предпринимателем, разводил крупный рогатый скот, занимался строительным бизнесом, владел кафе "Лимонад" и якобы имел связи с Турцией.

Адилю Омарову было 37 лет. Он окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета и занимался вольной борьбой. По данным издания "Верстка", также работал в компании по монтажу и обслуживанию систем водоснабжения.

Фото: глава Сергокалинского района Магомед Омаров рассказал, что его сыновбя были сторонниками ваххабизма (росСМИ)

Третий ликвидированный боевик - племянник Омарова Абдусамад Амадзиев. На момент нападения ему было 32 года, известно, что ранее он был сотрудником местной газораспределительной компании.

На допросе задержанный глава Сергокалинского района заявил, что несколько лет знал о том, что его дети и племянник ваххабиты - сторонники радикального течения в исламе. Суть ваххабизма заключается в очищении ислама от влияния других религиозных верований, культурных, этнических и других особенностей тех или иных мусульманских народов.

По словам Омарова, Осман был самым радикальным, остальные родственники их не поддерживали. В последние годы отец не общался с двумя сыновьями, а силовикам заявил, что не причисляет себя к этому движению.

Еще один из ликвидированных в Дербенте, по предварительным данным, - 28-летний Гаджимурад Кагиров. Он был мастером спорта по вольной борьбе, воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба его сына Хабиба Eagles MMA. За карьеру в MMA он успел провести два боя.

Пятый убитый боевик Али Закаригаев участвовал в выборах депутатов Сергокалинского района и был главой местного отделения "Справедливой России". Сегодня его посмертно исключили из партии.

Кто может стоять за атакой

По одной из версий, нападавшие также являются сторонниками международной исламистской террористической организации, судя по действиям, выкрикам и внешнему виду. Атака готовилась около месяца, была тщательно спланирована, а православные храмы не случайно стали целями на Троицу.

Кроме того, по данным "Верстки", дагестанское управление следственного комитета рассматривает версию, что боевики были участниками так называемой спящей террористической ячейки.

Фото: одно из мест перестрелок в Дагестане (росСМИ)

Как и следовало ожидать, теракты связали с российско-украинской войной. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, власти якобы понимают, кто стоит за их организацией. И заявил, что "война приходит и в наш дом". Тем резонанснее прозвучал комментарий сенатора Дмитрия Рогозина (от оккупированной части Запорожской области), который призвал не связывать стрельбу на Северном Кавказе с Украиной и Западом. Владимир Путин выступать со специальным обращением не планирует.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), скоординированную атаку провело, вероятно, северо-кавказское отделение ИГИЛ под названием "Вилаят Кавказ".

Они подчеркивают, что 23 июня российский филиал Al-Azaim Media (ресурса организации "Вилаят Хорасан") опубликовал заявление, в котором приветствовал "братьев с Кавказа" за демонстрацию того, на что они способны.

Несмотря на то, что Al-Azaim не взял ответственность за нападение, упоминание о Кавказе убедительно свидетельствует о возможной причастности "Вилаята Кавказ", считают в ISW. Там также напоминают, что ранее антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничеств (ШОС) после терактов 22 марта в "Крокус Сити Холле" предупреждала об активизации "Вилаята Кавказ" и усиленной вербовке боевиков.

В отчете отмечается, что с марта 2024 года российские власти пытались провести контртеррористическую операцию на Северном Кавказе, чтобы противостоять растущему влиянию радикальных исламистов. Но в основном сосредоточили реакцию после теракта в "Крокусе" на необоснованном обвинении Украины и Запада.

"Все более напряженные отношения России с ее мусульманским меньшинством, особенно на Кавказе, вероятно, продолжат обеспечивать "Вилаят Казказ" и другие экстремистские группировки ценной вербовочной базой", - добавили в ISW.

При подготовке материала использовались: публикации российских СМИ, Telegram-пабликов, информация Следкома РФ, заявления главы Дагестана Сергея Меликова и отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).