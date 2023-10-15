Нападение ХАМАСа "поставило точку" в отношениях между Россией и Израилем, - WSJ

Вторжение ХАМАС в Израиль

Как пишет издание, даже вторжение России на территорию Украины и потепление в ее отношениях с Ираном - не смогли подорвать сотрудничество с Израилем. Лидеры стран продолжали поддерживать связь, а Нетаньяху объявил о внеблоковом подходе к войне в нашей стране, отказавшись предоставлять ВСУ летальную помощь или системы противовоздушной обороны.

"Теперь, после смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились. Путин - один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых ХАМАСом во время этой атаки", - рассказывает WSJ.

Тектонические сдвиги в роли России на Ближнем Востоке

С начала войны в Украине отмечаются более широкие тектонические сдвиги, которые происходят в роли России на Ближнем Востоке. В поисках оружия и союзников Путин трансформировал свои отношения с Ираном и укрепил связи с арабскими странами, такими как Египет, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

"Теперь Москва рассматривается как закладка основы стратегических отношений с Исламской республикой, которая поставляла тысячи БпЛА Shahed", - пишет издание добавив, что Россия, со своей стороны, поставила в ответ учебно-тренировочные самолеты Як-130 Ирану и рассматривает возможность продажи Су-35, что может изменить баланс воздушных сил на Ближнем Востоке.

В течение многих лет Россия и Иран поддерживали связи друг с другом, впрочем, их отношения были засеяны недоверием, поскольку каждая из сторон играла в отношения с Западом.

"Россия ищет партнера, который может предоставить оружие, но ее объятия с Ираном обусловлены также более широкими антизападными настроениями", - говорит Николай Кожанов, эксперт по российско-иранским отношениям в Катарском университете.

В частности объятия Ирана и России распространились на спонсируемый Тегераном ХАМАС, который недавно ворвался в Израиль. За последний год по меньшей мере две делегации высокого уровня прилетали в Москву на переговоры.

На выходных ХАМАС поблагодарил диктатора за позицию относительно "продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие осады Газы".

В частности Российская Федерация не осудила атаку террористов на Израиль, а депутат Госдумы России Андрей Гурулев, со своей стороны, отметил союз Иерусалима с США и союз Москвы с Ираном и "окружающим мусульманским миром".

Все началось во времена Советского союза

Укрепление связей Москвы с Ираном сегодня является повторением позиции Советского союза, который во времена холодной войны, чтобы противостоять американским партнерам и сохранить свои позиции в беднейших странах мира - вооружил крупнейших врагов Израиля. Это, в свою очередь, привело к Шестидневной войне 1967 года и войне Судного дня шестью годами позже.

Конфликт в Израиле играет на руку Кремлю

"Между тем Кремль имеет внутренние причины приветствовать войну дальше от российских границ. Накануне президентских выборов в России, запланированных на март, Кремль ищет способ отвлечься от войны в Украине. Путин часто поддерживал свое 23-летнее правление Россией, используя государственные СМИ, чтобы игнорировать внутренние проблемы, сосредотачиваясь на беспорядке за рубежом", - пишет издание.

С прошлых выходных война в Украине была вытеснена с первых полос газет по всему миру и в самой России, где СМИ переключились на Израиль и Сектор Газа.

В частности, российские чиновники считают, что конфликт в Израиле является ударом по престижу США и заставит Вашингтон сделать оценку собственных возможностей по одновременной поставке помощи Киеву и Иерусалиму.

"Путин в своих первых комментариях относительно нападений ХАМАСа в начале прошлой недели раскритиковал США, назвав эти нападения "ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", которые никогда не защищали интересы палестинцев в мирных переговорах. В пятницу он заявил, что Израиль имеет право защищаться от нападений со стороны ХАМАС, но призвал к мирным переговорам, которые должны привести к созданию независимого палестинского государства", - добавляет издание.

В частности с обвинениями в сторону США выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Через несколько дней после вторжения ХАМАСа чиновник встретился с председателем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом. Оба призвали к немедленному прекращению огня и проведению переговоров при международной поддержке.

Другие же кремлевские комментаторы злорадствовали над тем, что боевые действия в Израиле означают, что теперь два союзника США могут быть лишены защиты. Пропагандист Соловьев, в свою очередь, перепостил новость о решении Штатов в январе вывезти 300 000 американских 155-миллиметровых артиллерийских снарядов со склада оружия в Израиле и передать их украинским военным.

Как отметил выдающийся научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, российские СМИ, вероятно, будут бросаться на любые хаотические события в Израиле или где-либо еще, чтобы отвлекать внимание от внутренних проблем в России.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, в свою очередь, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии отметило планы уничтожить ХАМАС.