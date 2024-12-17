Нападение на экс-военного в Днепре. ГБР завершило расследование против Тищенко

Обвинительный акт уже был направлен в суд.

Как напоминает ГБР, Тищенко подозревается в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий. В соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Нападение на бывшего военного в Днепре

20 июня 2024 года в городе Днепр группа лиц, действуя по указанию Тищенко, незаконно лишила свободы потерпевшего, который является участником боевых действий. Потерпевшего удерживали в течение определенного времени, нанося ему телесные повреждения.

Уже 25 июня народному депутату сообщили о подозрении.

Подробнее о ситуации можно почитать в материале РБК-Украина "Скандал с Тищенко. Что произошло в Днепре и как нападение на экс-военного стало делом против нардепа.