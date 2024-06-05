Нападение на жену военного в Киеве: полиция задержала подозреваемых и вынесла приговор

2 июня в Киеве неизвестные мужчины с пророссийскими убеждениями напали на волонтера и жену военного Наталью . Сегодня полиция их задержала и объявила наказание.

Какое наказание получат обидчики

Полицейские Киева установили и задержали фигуранта дела, ему сообщили о подозрении. Накануне правоохранители связались с Натальей и пригласили в Оболонское управление полиции для дачи показаний об обстоятельствах происшествия.

"Полицейские выяснили, что в подземном переходе на территории Оболонского района столицы к потерпевшей начали приставать мужчины. Незнакомцы агрессивно себя вели и нецензурно высказывались в сторону потерпевшей. Девушка зафиксировала дерзкие действия нарушителей на телефон", - говорится в сообщении.

Одного из нарушителей уже разыскали. Им оказался местный житель 1950 года рождения. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы, сроком до четырех лет.

Обидчика волонтера и жены военного задержали (фото: полиция Киева)

Что произошло накануне

Наталья рассказывает, что после прощания с Ириной Цыбух она шла домой. На выходе из подземного перехода два человека начали обращаться к девушке фамильярно и на русском языке. На это Наталья ответила, что не понимает их.

"Мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", потому что приедут россияне и "вы*бут меня и таких, как я". Еще куча подобной грязи по отношению к украинцам, языку и мне лично. Я включила камеру", - пишет Наталья.

Однако она прекратила запись, потому что один из мужчин плюнул девушке в лицо. Он также забрал у нее телефон и имитировал, что разобьет его.

"Я требовала отдать телефон. Мне удалось несколько раз проехаться по роже "полосатого". Он потерял равновесие и упал. Я получила от кого-то из них удары по ногам. Зато удалось вырвать свой телефон. В моменте, когда я поднималась, друг "полосатого" с размаху ударил мне ладонью пощечину по очкам и носу", - описывает события девушка.

Она добавляет, что пока выходила из "подземки" как раз ждала звонка мужа после его возвращения с позиций.

"Люди, которые проходили мимо и проезжали по машинам, никак не отреагировали. Прошу помочь мне найти этих существ. Есть догадка, что они работают на блошином рынке на Почайной. Я должна быть последней женщиной, на которую они напали", - подчеркнула Наталья.