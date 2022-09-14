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Натякав на патріарха Кирила. Папа Римський закликав не виправдовувати війну релігією

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск закликав усіх священнослужителів не використовувати релігію для виправдання "зла війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFE/RL.

Понтифік виступив на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій в столиці Казахстану Нур-Султані. У зверненні він закликав не виправдовувати війну релігією.

"Бог є мир. Він завжди веде нас по шляху миру, і ніколи по шляху війни. Якщо творець, якому ми присвятили своє життя, є автором людського життя, то як ми, ті, хто називаємо себе віруючими, можемо погодитися на знищення цього життя", - сказав Папа Франциск.

Він додав, що релігійні організації не повинні ставати опорою для правителів і навпаки.

У ЗМІ зазначили, що звернення понтифіка було адресоване до російської православної церкви і особисто патріарху Кирилу. Сам глава Московського патріархату не приїхав на конгрес, але на з'їзді була присутня його делегація.

Нагадаємо, що патріарх Кирил виправдовував російське вторгнення в Україну, а нещодавно глава російської церкви пригрозив багатим росіянам пеклом.

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Папа римськийПатриарх КириллВійна в Україні