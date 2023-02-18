RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пытаются запугать население. РФ за сутки атаковала десяток областей, есть жертвы, - Зеленский

Фото: РФ за сутки атаковала десяток областей, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в попытке запугать мирное население продолжают обстреливать Украину. Только за последние сутки враг атаковал 10 областей, есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"Каждый, кто совершает этот постоянный террор, будет ждать справедливого наказания. Отвечать обязательно придется. За каждую разрушенную жизнь. За каждую ракету, выпущенную по Украине. За все то зло и страдание, которое Россия принесла на нашу землю", - написал президент.

Напомним, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. В результате очередной атаки россиян прилеты были зафиксированы в некоторых городах Украины.

Также сообщалось, что утром оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украинеракетный удар