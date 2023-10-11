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Пытаются оцепить город. В ВСУ рассказали о наступлении россиян в районе Авдеевки

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ведут наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области, пытаясь оцепить город. Однако украинским бойцам удалось отразить все штурмы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Идут бои в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Противник силами около трех батальонов при поддержке большого количества танков и другой бронетехники ведет наступательные действия", - сообщил Штупун.

В частности, по его словам, наступательные действия врага фиксируются в районах Авдеевки, Тоненького, Керамики и Первомайского.

"Хочу сразу всех успокоить - отражены в настоящее время все атаки врага. Потерь рубежей и позиций наши воины не допустили", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что украинским бойцам удалось отбить штурмы оккупантов на Авдеевку благодаря тому, что наши воины хорошо окопались и заминировали подходы к своим позициям.

"Мы их ждали. Ребята хорошо окопались, хорошо заминировали подходы. Грамотно расставлены наши противотанковые средства. Боевая работа идет, работает артиллерия достаточно точно и мощно. Сейчас ситуация контролируемая. Идут бои", - рассказал Штупун.

По его словам, целью российских штурмов является оцепление Авдеевки.

"Они пытаются окружить давно. Сейчас немного собрали металлолом, личного состава и бросили это на прорыв", - добавил спикер.

Ситуация в районе Авдеевки

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении российские захватчики активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

В свою очередь, ВСУ отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций. В частности, бойцы Нацгвардии пресекли попытки российских оккупантов продвинуться в районе Авдеевки.

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