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Пыталась спрятаться. Пограничники ударили по пехоте РФ на Волчанском направлении

Фото: пограничники ударили по пехоте РФ на Волчанском направлении (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили российскую пехоту на Волчанском направлении. Оккупанты прятались в разрушенном здании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Волчанском направлении пограничники уничтожили вражескую пехоту", - говорится в сообщении.

Так, дроном-камикадзе пограничники нанесли удар по разрушенному сооружению, где скрывался противник.

"По меньшей мере, там было двое захватчиков. Более точное количество обезвреженных оккупантов уточняется", - отметили в ГПСУ.

Ситуация на Харьковском направлении

Около шести недель назад, с 10 мая, Россия открыла новый фронт, начав наступление на севере Харьковской области. Сейчас бои идут на Волчанском направлении и в районе села Липцы. После первых дней активных боев линия боестолкновения там почти не двигается.

Как отмечают в Институте изучения войны на 19 июня, ВСУ в ходе контратаки возобновили позиции в Харьковской области вблизи Липцев, но возле Волчанска фиксируется продвижение российских оккупантов.

Детальнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

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