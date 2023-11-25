Пытается привлечь туристов: Китай вводит безвиз для ряда стран-членов Евросоюза

Гражданам этих стран с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года, въезжающим в Китай с целью бизнеса, туризма, посещения родственников на срок не более 15 дней, не потребуется виза.

В последние месяцы Китай предпринимает ряд шагов, пытаясь оживить свой туристический сектор после трех лет строгих мер по борьбе с COVID-19, которые в значительной степени закрыли его границы для внешнего мира.

"Это решение в беспрецедентной степени облегчит поездки в Китай для многих граждан Германии. Мы надеемся, что китайское правительство расширит объявленные сегодня меры для всех стран-членов ЕС", - заявила посол Германии в Китае Патрисия Флор.

По ее словам, безвизовый въезд в Германию для граждан Китая, в свою очередь, будет возможен только в том случае, если его одобрят все члены Шенгенского соглашения.

В августе правительство Китая также отменило все требования к тестированию на COVID для прибывающих туристов.

Китай отменил строгие меры по борьбе с COVID-19

Напомним, в декабре 2022 года почти через три года после первых строгих ограничительных мер Китай объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это были первые радикальные изменения с начала пандемии коронавируса.

Спустя месяц, в январе 2023 года, Китай открыл морские и наземные пересечения с Гонконгом, а также отменил требование для прибывших путешественников оставаться на карантине.

Несмотря на отмену ранее введенных строгих мер, экономика Китая испытывает трудности восстановления и выхода на "доковидный" уровень. Именно потому правительство страны применяет ряд мер, чтобы привлечь новые инвестиции и потоки туристов в Китай.