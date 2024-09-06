"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине

В ходе Курской операции украинские военные взяли в плен более 600 российских военных. Среди пленных – срочники, мобилизованные и контрактники вооруженных сил РФ. В каких условиях содержатся российские военные в Украине и что они говорят о войне и Путине, – узнавала военная корреспондент РБК-Украина Богдана Лясковская.

"Более шести сотен уже военных в плену. И офицеры, и чеченцы, и боевики Кадырова. Вот всех их мы будем менять на наших ребят. Это тоже одна из целей этой операции, и она оправдывает себя", – заявил накануне в интервью президент Владимир Зеленский, комментируя западным СМИ операцию ВСУ в Курской области.

С частью этих пленных, о которых упомянул глава государства, на прошлой неделе удалось пообщаться журналистам РБК-Украина.

Видео: Что говорят пленные из Курщины о войне и Путине (youtube.com/РБК-Украина)

Согласно Женевской конвенции, у военнопленных должны быть соответствующие условия содержания, отвечающие определенным критериям. Это еда, место для сна, условия для поддержания гигиены.

По словам украинских пленных известно, что в России таких условий нет и в помине. Более того, там вообще часто речь не идет ни о еде, ни о любых человеческих условиях для существования. Попавшие в плен к украинцам россияне едва могут пожаловаться на условия содержания.

Первое, что бросается в глаза – аккуратное помещение с довольно приличным косметическим ремонтом. В каждой из камер – около 10 пленных, у них есть кровати, одеяла, на столе стоят миски, наполненные кашей с мясом. В углу комнаты на столе – телевизор, а у кроватей лежат книги российских писателей.

В каждой камере также есть туалет и умывальник. На самом деле это напоминает не совсем тюрьму, а скорее летний лагерь. Каждый россиянин одет в чистую гражданскую одежду. При необходимости у каждого есть бинты на тех участках тела, где они получили ранения.

Сами пленные удивлены таким условиям и отношением к ним.

"Нам говорили, что лучше с гранатой поздороваться, чем к вам в плен, а я вижу, что здесь все совсем иначе", – говорит один из российских контрактников.

Среди находившихся на Курщине военных много тех, кто сам сознательно подписал контракт на службу в армии. В основном это те, кто находился в тюрьме или имели ранее судимость. Утверждают, что это единственный способ заработать деньги, потому что с судимостью на работу в России почти не берут.

Фото: Пленных держат в аккуратном помещении с косметическим ремонтом (РБК-Украина)

Одному из пленных всего 20 лет. Говорит, что пошел в армию, чтобы получить амнистию, а так называемое "СВО" ему вообще было безразлично. Сейчас на камеру парень признает, что Россия напала на Украину и не понимает, какой в этом смысл. На вопрос, как это остановить, пожимает плечами. Говорит, что "это все политика и Путин".

"Мы понимаем, что это плохо, но ничего с этим поделать не можем", – несколько растерянно говорит он.

В плен этот парень вместе с другими военными русской армии попал 18 августа. Оказались в полном окружении, когда подошли ВСУ – сдались без боя. Говорят, что обращались с ними очень хорошо, даже не связывали, сразу дали поесть и покурить.

Этому парнишке всего 20 лет. За всю его жизнь он не знает другого руководителя Российской Федерации, чем Путин (один президентский срок Медведева всерьез не считаем, – ред). На вопрос, считает ли это нормальным положением вещей, признается, что не знает, может ли вообще закончиться правление диктатора.

"Большинство даже не ходят на выборы, потому что все равно будет Путин", – говорит российский контрактник.

Львиная часть пленных утверждают, что украинская земля им вообще не нужна. Им и территорий России достаточно, а потому готовы покинуть украинские земли, но не знают, каким образом это возможно претворить в жизнь, ведь все российские боевики не сложат оружие и не выйдут за государственную границу. А если кто так и сделает, на их место пришлют новую партию военных.

Фото: Средивоеннпленных россиян, которых захватили на Курщине, много "контарктников" (РБК-Украина)

И хотя пленные разговаривают в ключе реальности, сотрудники, которые за ними присматривают, утверждают, что до конца им верить не стоит. Ведь так как они находятся в "особых" условиях, то скажут все, что угодно. Хотя здесь им действительно ничего не угрожает. В отличие от украинских узников, которые сейчас по другую сторону границы.

К пленным возникает логичный вопрос, знают ли они, в каких условиях содержат украинцев. Говорят, что хоть по телевизору их показывают, что они в хороших условиях, но знают о пытках. Украинские военные показали российским пленным видео, в каком состоянии возвращаются ребята домой.

– После того, как ваша сторона издевается над украинскими пленниками, почему, по вашему мнению, здесь к вам нормальное отношение?

– Потому что вы – люди! – говорит россиянин.

– А вы что, не люди?

– Пожалуй, нет. Я не знаю, почему мы так жестоки.

В ходе боевых действий в Курской области в плен попал морской пехотинец 710 бригады РФ. Этот человек оружие не складывал, во время боя попал в оцепление.

Фото: Большинство мужчин в камерах не хотят признавать свое участие в боевых действиях (РБК-Украина)

Пленный признается, что большинство тех, кто сейчас в этих камерах, не хотят признавать свое участие в боевых действиях и говорят, будто они были водителями, поварами, но отнюдь не боевиками. Говорит, что таких вроде быстрее меняют. А также на удивление выражает свое восхищение бойцами "Азова".

– Ваши ребята из Азовстали боролись, как настоящие воины, до конца. Я искренне желаю им возвратиться домой, но наша сторона бойцов "Азова" не меняет, потому что они хорошие воины! – убежден россиянин (во время обмена военнопленными бойцы полка "Азов" также попадают в списки, хотя многие из "азовцев" находятся в плену уже несколько лет, – ред.)

В камере рядом российские военные сели вокруг сотрудника СИЗО. Он показывает им видео и фото последствий российского ракетного удара по одному из городов Украины. Рассказывает, что там было обычное здание с предприятием и показывает погибших, среди которых просто гражданские люди. Россияне, опустив головы, слушают.

Но понимают ли масштабы трагедии, которую устроило их государство? Действительно ли это подействует, действительно ли они поймут? Каждый говорит, что после возвращения домой будет говорить, что не стоит воевать и оружия больше в руки не возьмет. Тем временем на поле боя остаются еще сотни тысяч россиян, продолжающих воевать против нашей страны.

Фото: Большая часть пленных утверждают, что украинская земля им вообще не нужна (РБК-Украина)